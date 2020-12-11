Son dakika haber: Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2)
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Son dakika haber: Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2)

11.12.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:16
Son dakika haber: Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan Enes C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan Enes C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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