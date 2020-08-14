Son dakika haber... Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi Rifai, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Son dakika haberi: Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai, Anadolu Ajansının (AA) küresel ölçekte başarılı habercilik faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa İsmail Rifai, Anadolu Ajansının (AA) küresel ölçekte başarılı habercilik faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Rifai'yi, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede Rifai, AA'nın haber operasyonlarını başarıyla yürüten küresel bir haber ajansı olduğunu belirtti.

AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Rifai, Ürdün-Türkiye ilişkilerinin medya ve diğer tüm alanlarda güçlenmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Mutanoğlu da AA'nın küresel habercilik ağı ile Orta Doğu özelindeki faaliyetleri hakkında Rifai'yi bilgilendirdi.

AA'nın Türkçe ve Arapça yayınlarıyla iki ülke kamuoyu arasındaki etkileşim ve bilgilenme sürecinde etkin rol oynadığını kaydeden Mutanoğlu, Ürdün'ün gerek habercilik gerek siyasi anlamda bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Mutanoğlu, AA'nın Ürdün haber ajansı PETRA ile iş birliğinin güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu, Rifai'ye, AA'nın "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü de takdim etti.

Kaynak: AA