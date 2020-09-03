Son dakika haber! ÜNLÜ GURME MEHMET YAŞİN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
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Son dakika haber! ÜNLÜ GURME MEHMET YAŞİN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Son dakika gündem haberine göre Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı.

Son dakika haber! ÜNLÜ GURME MEHMET YAŞİN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
03.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:23

Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil, içinde ünlü gurme Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Yaşin'in içinde bulunduğu araç kaldırıma çıktı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Yaşin kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından Aksaray-Fındıkzade'de sapağı trafiğe kapandı. Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekicilere yüklenmesinin ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

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