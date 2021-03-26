Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti
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Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa'daki temas ve açılışlarını tamamladıktan sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa'daki temas ve açılışlarını tamamladıktan sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesini ziyaret etti.

Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunun temel atma töreni ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızıltepe ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ve Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile esnafları tek tek gezerek ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti.

Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Tepebaşı Mahallesi'ndeki halı motiflerinden yola çıkılarak yapılan halı motifli yolda incelemelerde bulunarak bilgiler aldı.

Yol üzerine karşılaştığı vatandaşların taleplerini de dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Kızıltepe'deki ziyaretini tamamlamasının ardından AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç tarafından havalimanından uğurlandı. - MARDİN

Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kızıltepe esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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