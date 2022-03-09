Son dakika haber... Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 binden fazla - Haberler

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Son dakika haber... Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 binden fazla

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Son dakika haber... Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 binden fazla

Son dakika haberi: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın 14. gününde karşı tarafın kayıp verileri güncellendi.

Hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 bini geçerken; Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Haberler

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