Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Putin için dünyaya yaptırım çağrısı: Rusya durmayacak gibi gözüküyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tüm dünyada 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. İki ülkenin sıcak çatışmaya girip girmeyeceği merak edilirken, iki taraftan yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son olarak kamera karşısına geçen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, tüm dünyaya Rusya'ya yönelik yaptırım çağrısında bulundu.

"RUSYA UKRAYNA İLE SINIRLI KALMAZ"

Rusya'nın kuralları çiğnemesinin daha başka tehlikeler de doğuracağını belirten Kuleba, "Rusya Ukrayna'da sınırlı kalmaz. Eğer BM kalıcı üyesi bütün kuralları böyle çiğnerse diğer taraflar ondan ilham alabilir. Rusya ne derse onu yapar ve BM'ye karşı çıkar. Rusya'yı reddetmeliyiz. Ben uluslararası hukuk mezunuyum ve çok boyutluluğa inanırım. Kurallar kolektif gücümüzdür" dedi.

"SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURMALISINIZ"

Dünyayı Rusya'ya yaptırım uygulamaya davet eden Kuleba, "Durdurmamız lazım. Şu andaki her eylem Rusya halkını, Ukrayna halkını tehdit ediyor. Özgürlüğümüze bir tehdit var şu an. Ukrayna keskin ve destekli kararların uluslararası topluluklar tarafından alınmasını bekliyor. Putin durmayacak gibi görünüyor. BM eylemleri ile Rusya savaş makinesini durdurmalı, acılarımızı önlemeli. Sizin yardımınız Rusya'yı durdurmak için gerekli. Hala diplomasi için bir koz var" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı - Politika