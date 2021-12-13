Son dakika haber... Ukrayna'dan savunma silahlarını veto eden Almanya'ya tepki - Haberler
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Son dakika haber... Ukrayna'dan savunma silahlarını veto eden Almanya'ya tepki

Son dakika haber... Ukrayna'dan savunma silahlarını veto eden Almanya'ya tepki
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, savunma silahları almalarını veto ettikleri için Almanya'ya tepki gösterdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, savunma silahları almalarını veto ettikleri için Almanya'ya tepki gösterdi.

Reznikov, Financial Times'a verdiği röportajda, geçen ay Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini belirtti.

Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını halen inşa ettiğine dikkati çeken Reznikov, "Aynı zamanda bizim savunma silahlarımızı da veto ediyorlar. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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