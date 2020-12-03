Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu
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Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

03.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:27

İzmit'te, 26 yaşındaki İbrahim Saçan tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu. Saçan'ın mezarlığa girerken düşüp öldüğü düşünülüyor.

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Mezarlığı içerisinde sabah saatlerinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin cansız beden üzerinde yaptığı kimlik kontrollerinde, ölen kişinin İbrahim Saçan olduğu belirlendi.

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Saçan'ın tuvaletini yapmak için mezarlığa girdiği, bu sırada yere düşerek bir daha kalkamadığı belirtildi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Saçan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Asri Mezarlık morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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