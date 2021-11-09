Son dakika haber | Türk polisi, Sırbistan'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan 125 düzensiz göçmeni yakaladı

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da görev yapan Türk polisinin, Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 125 düzensiz göçmeni yakaladığı bildirildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Hırvatistan sınırındaki Batrovci'de yürütülen iş birliği kapsamında, son 40 günde 125 göçmenin, yük taşımacılığı yapan Türk tırlarına yasa dışı yollarla girdiğinin tespit edildiği, yakalanan göçmenlerin Sırp adli kurumlarına teslim edildiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı iş birliğinde yapılan çalışmalar kapsamında Türk plakalı tırların büyük bir hassasiyetle kontrol edildiğine işaret edilen açıklamada, son 40 günde ayrıca 5 binden fazla Türk vatandaşına yardım edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sıla Yolu Projesi ile Sırbistan sınırlarında görev yapan Türk polisi sayesinde yakalanan kaçak göçmen sayısında artış gözlendiğine dikkat çekerek, "Sınırda görev yapan polislerimizi tebrik ediyorum. Proje büyük başarıyla devam ediyor. Sırp makamları da bu projeden son derece memnunlar." dedi.

Türkiye ve Sırbistan arasında ortak polis hizmetleri kapsamında yapılan Sıla Yolu Projesi'nde görev alan Türk polisleri sınır kapılarında Türk vatandaşlarına yardımcı oluyor ve tercümanlık hizmeti sunuyor.

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