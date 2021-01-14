Son dakika haber: Tunuslular devrimin 10. yılını Kovid-19 nedeniyle sosyal medyada kutladı
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Son dakika haber: Tunuslular devrimin 10. yılını Kovid-19 nedeniyle sosyal medyada kutladı

14.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:46
Son dakika haber: Tunuslular devrimin 10. yılını Kovid-19 nedeniyle sosyal medyada kutladı

Son dakika haberleri: Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki "Arap Baharı"nın başlangıç noktası Tunus'ta devrimin onuncu yıl dönümü her zamanki gibi sokaklarda değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medyada kutlandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki "Arap Baharı"nın başlangıç noktası Tunus'ta devrimin onuncu yıl dönümü her zamanki gibi sokaklarda değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medyada kutlandı.

Tunus'ta her sene 14 Ocak'ta "Yasemin Devrimi" kutlamaları için dolan başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi, bu yıl Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı, ülkede salgının hızla yayılmasının ardından acil önlemler kapsamında, 14-18 Ocak'ta saat 16.00'dan sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı getirdi.

Habib Burgiba Caddesi, güvenlik güçleri ve gazeteciler dışında boş kalsa da sosyal medyada yoğun hareketlilik vardı.

Tunuslular, Facebook ve Twitter üzerinden, "Devrimin ışığı hala kalbimde yaşıyor", "Şehitlerin ruhu şad olsun, Tunus'a özgürlük" etiketleriyle binlere paylaşım yaptı.

Siyasi partiler ise devrimin onuncu yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla tebrik etti.

Tunus'ta Yasemin Devrimi

Tunus'ta Muhammed Buazizi adlı bir gencin, seyyar satıcılık yaptığı arabasına el konulması ve yetkililerce uğradığı kötü muamele nedeniyle 17 Aralık 2010'da kendini yakmasının ardından Tunuslular, kitleler halinde sokağa döküldü.

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de yakın ailesini de yanına alarak ülkeden kaçmasıyla Arap Baharı'nın fitili ateşlendi.

Tunus, geçiş sürecinde yaşadığı sancılara rağmen iktidarın seçimlerle bir sonraki sahiplerine devredildiği bir sisteme kavuştu.

Yasemin Devrimi, temel hak ve özgürlükler anlamında Tunuslulara birçok kazanım sunmasına rağmen ekonomik beklentiler tam olarak karşılanamadı. Kovid-19 salgınının derinleştirdiği sosyoekonomik sorunlar Tunus'un kazanımları karşısındaki en büyük tehdit olarak gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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