Son dakika haber: Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi sürüyor
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Son dakika haber: Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi sürüyor

23.12.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:39
Son dakika haber: Tunceli Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maske üretimine devam ettiği, son üretilen 2 bin adet yıkanabilir maskenin ise emniyet müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Tunceli Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maske üretimine devam ettiği, son üretilen 2 bin adet yıkanabilir maskenin ise emniyet müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini artırarak ürettikleri ürünleri daha önce okullara ve birçok kamu kurumuna ulaştıran Halk Eğitim Merkezi, bu kez de Özel Harekat Şubesinde görevli polisler için maske üretimi gerçekleştirdi. Üretilen maskeler, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci tarafından polislere ulaştırılmak üzere şubeye teslim edildi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele için ilk aşamada koruyucu ürünleri kullanmanın önemine değinen İl Müdürü Gürsel Ekmekci, "Bilim insanlarımızca her gün dile getirilen salgın ile mücadelenin en önemli unsurları şüphesiz temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımıdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitimde çocuklarımızın eğitime erişimini sağlamak, salgın döneminde öğretmen ve velilerimizin bilinçlendirilmesi gibi öncellikli faaliyetleri titizlikle yürütüyoruz. Bununla birlikte mücadeleye katkı sunmak amacıyla halk eğitim merkezimiz de üretime devam ediyor. Kamu kurumu çalışanlarımızın ihtiyaçlarını öncelliklerimiz arasına alarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün de talebi doğrultusunda bu kapsamda ürettiğimiz yıkanabilir 2 bin maskeyi Özel Hareket Şube Müdürlüğümüzde görev yapan kahraman polislerimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yaşanan zorlu süreçte pandemiden korunmanın her şeyden önce geldiğine değinen Ekmekci, "Bu bilinçle merkezimiz de üretim kapasitemizi daha da artırarak ihtiyaç duyulan malzemelerini aynı kararlılıkla ve hızlı üretmeye devam edeceğiz. Ülke olarak kenetlendiğimiz bu günlerde seferberlik ruhu içerisinde kurum olarak örnek ve büyük bir başarı ile ürettiğimiz ürünlerin toplumda karşılık bulduğunu ve takdir topladığını görmek bizi son derece memnun etmektedir. İlimizde ihtiyaç duyulan malzemeleri üreterek salgınla mücadeleye önemli bir katkı veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çalışanlarımız başta olmak üzere emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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