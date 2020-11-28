Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada yaralanan 4 askere ziyaret
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Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada yaralanan 4 askere ziyaret

28.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:35

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında ele geçirilen el yapımı patlayıcının imhası sırasında yaşanan patlamada hafif yaralanan 4 askeri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında ele geçirilen el yapımı patlayıcının imhası sırasında yaşanan patlamada hafif yaralanan 4 askeri, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Vali Yırık ve Özkan, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Vali Yırık, askerlerin ailesini, telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

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Bakan Soylu, görüşmede, ailelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziyarette, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel de yer aldı.

Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen, terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemeleri arasında yer alan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada 4 asker hafif yaralanmıştı.

Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada yaralanan 4 askere ziyaret
Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada yaralanan 4 askere ziyaret
Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada yaralanan 4 askere ziyaret
Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada yaralanan 4 askere ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı

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