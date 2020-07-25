Son dakika haber... Trafik lambalarında zincirleme kaza: 2 yaralı Son dakika haberlerine göre Antalya'da tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya'da tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Ulualan mevki'inde aşağı ışıklar kavşağındaki trafik lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışıkta bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden Süleyman Kıral'ın kullandığı 07 L 2654 plakalı kamyonete, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Adem Şener'in kullandığı 20 EC 369 plaka, 20 AAY 54 dorse plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hız kazanan kamyonette önünde bulunan Safa Şahin'in kullandığı 07 ADL 406 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü Süleyman Kıral ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tahir Öztürk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA