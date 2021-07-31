Son dakika haber: Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
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Son dakika haber: Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Son dakika haber: Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Trabzon'un Yomra ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi, adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve para ile birlikle ele geçirildi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kişi, adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve para ile birlikle ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yomra ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.G. adındaki şahsın evine arama yapıldı.

Yapılan aramada, 1797 adet extacy hap, 19 Parça halinde satışa hazır toplamda 95 adet extacy hap, 3 parça halinde toplam ağırlığı 2.314,62 gram kına ile karıştırılan ve bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid, 12 parça halinde toplam ağırlığı 1.970,12 gram skunk, 1 Adet uyuşturucu madde öğütmeye yarayan öğütücü, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ve 5 dolar değerinde para ile çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli plastik poşet ele geçirildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızı zehirlemeye çalışan tüm yapı ve odaklarla, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da, değerli halkımızdan aldığımız destek ve moralle, hukuki mücadelemiz sürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber: Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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