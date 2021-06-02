Son dakika haber... Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber... Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Akçakale mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Celal Öztürk yönetimindeki 61 TZ 551 plakalı otomobil kavşaktan ana yola çıkmak isteyince seyir halindeki 61 VR 944 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son dakika haber... Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Otomobil, tırın altına girdi! Feci kazada anne öldü, baba ve 2 çocuğu ağır yaralı
Otomobil, tırın altına girdi! Feci kazada anne öldü, baba ve 2 çocuğu ağır yaralı
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Virajı alamayan otomobil 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Merih Demiral Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 11:21:01. #1.13#

title