Son dakika haber... Trabzon'da fuhuş operasyonunda balkondan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Trabzon'da fuhuş operasyonunda balkondan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Trabzon'da fuhuş operasyonunda balkondan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, birinci kat balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, birinci kat balkonundan atlayarak kaçmaya çalışan 2 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, polis ekiplerinin eve girmeye çalışması üzerine Azerbaycan uyruklu 2 kadın, birinci katta bulunan dairenin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Ekipler, ayak bileğinde kırık oluşan ve düşmeye bağlı hafif şekilde yaralanan kadınları yakaladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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