Son dakika haber... Trabzon'da doktor, koronavirüse yenildi
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Son dakika haber... Trabzon'da doktor, koronavirüse yenildi

31.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:23
Son dakika haber... Trabzon'da doktor, koronavirüse yenildi

Son dakika gelişmesine göre TRABZON'da 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75), hayatını kaybetti.

TRABZON'da 15 gündür koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75), hayatını kaybetti.

Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin İlhan Demirel, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Demirel, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Demirel, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen yıllar Trabzonspor'da yöneticilik görevi de üstlenen Demirel'in ölümü; ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.Dr. Hüseyin İlhan Demirel, görev yaptığı hastanede düzenlenecek anma törenin ardından toprağa verilecek.


Son dakika haber... Trabzon'da doktor, koronavirüse yenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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