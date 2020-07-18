Son dakika haber: Trabzon'da derede ceset bulundu Gelen son dakika haberlerine göre Trabzon'un Maçka ilçesinde derede bir erkeğe ait ceset bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde derede bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mataracı mevkisindeki derede hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, cesedi sudan çıkardı.

C.K'ye (57) ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA