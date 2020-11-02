Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü

Bir son dakika haberine göre TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nurettin Eroğlu kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle 1 haftadır tedavi gören Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu dün gece yaşamını yitirdi. Babasını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından "Babam. Canım Babam. Allah'ım rahmet eylesin, mekanın cennet olsun inşallah" diye paylaşımda bulundu.Evli ve 3 çocuk babası Nurettin Eroğlu, bugün Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ