Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü

02.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:59
Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü

Bir son dakika haberine göre TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nurettin Eroğlu kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle 1 haftadır tedavi gören Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun babası Nurettin Eroğlu dün gece yaşamını yitirdi. Babasını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından "Babam. Canım Babam. Allah'ım rahmet eylesin, mekanın cennet olsun inşallah" diye paylaşımda bulundu.Evli ve 3 çocuk babası Nurettin Eroğlu, bugün Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. 

 


Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü
Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü
Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü
Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

İlgili Haberler

Son dakika haber: Eroğlu, Bakan Karaismailoğlu'na sarımsak turşusu hediye etti
Son dakika haber: Eroğlu, Bakan Karaismailoğlu'na sarımsak turşusu hediye etti
Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber
Eski AK Parti Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı'ndan acı haber
Son dakika gündem: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı
Son dakika gündem: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'nun acı günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:00:33. #1.14#
title