Son dakika haber | Tercan'da protokolden şehit mezarlarına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber | Tercan'da protokolden şehit mezarlarına ziyaret

Son dakika haber | Tercan'da protokolden şehit mezarlarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ramazan Bayramı münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilçe şehitliği ve Beğendik, Edebük, Kurukol, Yaylayolu köyleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ilçe şehitliği ve Beğendik, Edebük, Kurukol, Yaylayolu köyleri şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyarette ahirete intikal etmiş şehitler için Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kaymakam Çelik şehitlere Allah'tan rahmet dilerken şehit aile ve yakınlarına da tekrardan başsağlığı diledi.

İlçe şehitliği, Beğendik, Edebük, Kurukol ve Yaylayolu Köyleri şehit mezarlarına yapılan ziyarete Kaymakam Musa Kazım Çelik'in yanı sıra, Belediye Başkanı Lokman Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Cihan Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Aykırı, İlçe Müftüsü Abdülhamit Eşmeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Mehmet Bal ve şehit aileleri katıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haber | Tercan'da protokolden şehit mezarlarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
İran sınırındaki terör saldırısında bir özel harekat polisi şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Tandoğan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Tercan'da protokolden şehit mezarlarına ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 10:15:09. #1.16#

title