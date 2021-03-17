Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
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Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi

17.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:59
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun (44) içinde bulunduğu makam aracı, şarampole yuvarlanıp, takla attı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Doç. Dr. Cem Gençoğlu'nun (44) içinde bulunduğu makam aracı, şarampole yuvarlanıp, takla attı. Yaralanan Gençoğlu ve şoförü Yusuf Özdemir hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, saat 17.20 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi.  Yusuf Özdemir yönetimindeki 06 BCS 221 plakalı makam aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Özdemir ile Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürü Doç. Dr. Cem Gençoğlu yaralandı. Yaralı Gençoğlu ve şoförü Özdemir, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gençoğlu'nun Şereflikoçhisar'da katıldığı bir programın ardından eski mesai arkadaşı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ettikten sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazayı duyan Vali Aydoğdu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, hastanede Gençoğlu ve Özdemir'i ziyaret edip bilgi aldı. Hacı Ömer Kartal, Gençoğlu ve şoförünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.


Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi
Son dakika haber... Temel Eğitim Genel Müdürü kaza geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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