Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbettikten sonra bıçaklayıp öldürdüğü öne sürülen kız çocuğu tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbettikten sonra bıçaklayıp öldürdüğü öne sürülen kız çocuğu tutuklandı.

E.N.O. (13) Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde E.N.O. ile üvey annesi Z.O. (56) dün evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlamış, bu sırada E.N.O. üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbedip bıçaklamış, eve gelen İ.O'nün eşi Z.O'yu yerde hareketsiz yatarken bulduğu iddia edilmişti.

İ.Ö'nün haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Z.O'nun yaşamını yitirdiğini belirlenmiş, kadının cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından Silivri'ye kaçan E.N.O. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı
Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika! Çorlu'da sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Hande Erçel Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mesut Özil Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Tartıştığı üvey annesini darbedip bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen çocuk tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 18:15:41. #1.16#

title