Son dakika haber! Tekirdağ'da kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber! Tekirdağ'da kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

29.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:06
Son dakika haber! Tekirdağ'da kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Malkara ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Malkara ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hereke Mahallesi'nde kullanılmayan bir binanın içindeki kuyuya köpek yavrusu düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, köpeği kuyudan çıkardı.

Belediyenin hayvan barınağına götürülen köpek burada korumaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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