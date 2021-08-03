Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi Motor Yerleri Mevkii'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının kağıt ve plastik atıkların depolandığı bölümünde meydana geldi.

Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri de yangının meydana geldiği fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Olayla ilgili olarak başlatılan yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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