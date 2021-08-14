Son dakika haber: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
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Son dakika haber: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Son dakika haber: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aracını park edip yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aracını park edip yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tekirdağ'ın Malkara Karayolu Ahievren mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ'dan Malkara istikametine59 AR 999 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Tamer Artun, daha sonra aracını yol kenarında park ederek, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Karşıya geçmeye çalışan Artun'a o sırada B.S.'nin idaresindeki34 BPE 760 plakalı otomobil çarptı. Tamer Artun'a çarpan araç daha sonra park halindeki aracına da çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından öldüğü tespit edilen Artun'un cenazesini ambulansla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.S.'nin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü
Son dakika haber: Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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