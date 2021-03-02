Son dakika haber! TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İşler, Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov ile görüştü

Son dakika politika haberi: TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

İşler, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir iş birliği olduğunu belirterek, "iki devlet tek millet" şiarıyla hareket ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın, 44 gün süren mücadelenin ardından Karabağ'da büyük bir zafer elde ettiğini anımsatan İşler, bölgenin savaş ile değil barış ve kalkınma ile anılmasını istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İşgal altındaki toprakların kurtarılmasından sonra barışın inşasında da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz Yukarı Karabağ'da güvenlik ve istikrarı sağlamak ve Ermenistan'ın neden olduğu yaraları sarmak olacaktır. Hedeflerimize ulaşmak için gücümüz ve irademiz vardır. Türkiye sahada olduğu gibi masada da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir."

Ermenistan'ın sözde soykırım iddialarına değinen İşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz arşivlerimizi açmaya hazırız" diyerek sorunun çözülmesi için çaba harcadığını ancak Ermenistan'ın bu çağrılara olumlu yanıt vermediğini kaydetti.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığını ifade ederek, "Türkiye Karabağ savaşında bize hem manevi hem de enformasyon alanında çok büyük yardımlarda bulundu. Azerbaycan halkı bu yardımları hiçbir zaman unutmayacak." diye konuştu.

Kerimov, savaşı sahada kazandıklarını ancak masada mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin masada da Azerbaycan'a destek olmasını beklediklerini söyledi.

Karabağ'ın tanıtımı için yapım şirketleriyle görüşeceklerini dile getiren Kerimov, Türkiye ile ortak sinema ve dizi çalışmaları yapmak istediklerini aktardı.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün de hazır bulunduğu görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu