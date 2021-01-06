Son dakika haber! Tavşanlı'da bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşanlı-Balıkesir Çevre Yolu Emet Kavşağı'nda, Yunus Emre Tokdemir'in kullandığı 34 MCP 62 plakalı otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın