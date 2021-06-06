Tartıştığı karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü
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Tartıştığı karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 29 yaşındaki Sezer Başkaya, tartıştığı karısı Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı. 4 yaşında bir çocuk annesi olan Başkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, katil zanlısı koca ise gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Kıbrıs Caddesi Çelik Çekme Blokları'nda Başkaya çifti henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Sezer Başkaya, eline aldığı bıçakla eşi Hacer Başkaya'yı boynundan bıçakladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Boynundan yaralanan Hacer Başkaya, olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 yaşındaki bir çocuk annesi Hacer Başkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL KOCA GÖZALTINDA

Katil zanlısı Sezer Başkaya, emniyet ekiplerince olay yerine gözaltına alındı. Sezer Başkaya emniyete götürülürken, cinayetle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı karısını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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