Son dakika haber | Tartıştığı eşini balyozla öldürdü
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Son dakika haber | Tartıştığı eşini balyozla öldürdü

20.02.2021 20:58 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:03
Son dakika haber | Tartıştığı eşini balyozla öldürdü

Son dakika haber... MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali T. (71), tartıştığı eşi Feride T.'yi (72) balyozla başına vurarak öldürdü.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali T. (71), tartıştığı eşi Feride T.'yi (72) balyozla başına vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Ali T., jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Hacıveliler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali T. ile eşi Feride T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali T., evde bulunan balyoz ile eşinin başına vurup, kaçtı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feride T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından yaşlı kadının cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayın ardından kaçan Ali T., evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki dağlık ve ormanlık arazide jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ali T.'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga edip, darbettiği iddia edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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