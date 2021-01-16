2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
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2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum

16.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:53
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum

BURSA'da tartıştığı Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu'yu (35) av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent K. (60), adliyeye sevk edildi.

BURSA'da tartıştığı Orhan Eren (40) ve Orhan Aksu'yu (35) av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent K. (60), adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilişi sırasında gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Eski bir husumet, ölüm korkusu. Pişmanım" diye cevap veren şüphelinin polisteki ifadesinde, "Aramızda 15 gün önce tartışma çıkmıştı. Aracımda bulundurduğum otomatik tüfekle ikisine de ateş ettim. Onların beni öldürmesinden korktum" dediği öğrenildi.

Olay, dün akşam, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Levent K., 10 V 0672 plakalı otomobiliyle geldiği caddede, husumetli olduğu Orhan Aksu ve Orhan Eren ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent K., aracından aldığı pompalı tüfek ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Aksu ve Orhan Eren, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, Levent K.'yi silahıyla birlikte yakalayıp gözaltına alırken, bölgeye çok sayıda asayiş ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu ve Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.  

GAZETECİLERE 'PİŞMANIM' DEDİLevent K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Levent K., adliyeye götürülüşü sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Eski bir husumet, ölüm korkusu. Pişmanım" diye cevap verdi.KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN KAVGA ETMİŞLERÖte yandan şüphelinin polisteki ifadesinde, "Yaklaşık 15 gün önce Orhan Eren ve Orhan Aksu ile ganyan bayinde karşılaştık. Oyun oynarken küfür ettiklerini duydum ve uyardım. Ters cevap verip, artistlik yaptılar. Olay günü, tesadüfen oradan geçerken, araçta oturduklarını fark ettim. Çok kızgındım. Aracımda bulundurduğum otomatik tüfekle ikisine de ateş ettim. Onların beni öldürmesinden korktum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.


2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum
2 husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü, kendisini böyle savundu: Onların beni öldürmesinden korktum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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