Bakan Pakdemirli: Köyceğiz'deki yangın vadiye hapsoldu ama kontrol altında diyemiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizdeki yangınlara dair son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 270 orman yangınından 267'sinin kontrol altına alındığını ifade eden Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz." dedi.

Ülkemizde devam eden ve kontrol altına alınan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Köyceğiz ile birlikte Milas ve Bozdoğan'da alevlerle mücadelenin devam ettiğini söyledi. Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Köyceğiz, Milas, Bozdoğan'da devam eden yangınlar için çalışmalar devam ediyor. Yatağan, Kavaklıdere yangınları kontrol altına alındı. Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor.