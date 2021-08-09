Bakan Pakdemirli: Köyceğiz'deki yangın vadiye hapsoldu ama kontrol altında diyemiyoruz
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Bakan Pakdemirli: Köyceğiz'deki yangın vadiye hapsoldu ama kontrol altında diyemiyoruz

Bakan Pakdemirli: Köyceğiz'deki yangın vadiye hapsoldu ama kontrol altında diyemiyoruz
Haberler.com / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizdeki yangınlara dair son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 270 orman yangınından 267'sinin kontrol altına alındığını ifade eden Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz." dedi.

Ülkemizde devam eden ve kontrol altına alınan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pardemirli, Köyceğiz ile birlikte Milas ve Bozdoğan'da alevlerle mücadelenin devam ettiğini söyledi. Pakdemirli, "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Köyceğiz, Milas, Bozdoğan'da devam eden yangınlar için çalışmalar devam ediyor. Yatağan, Kavaklıdere yangınları kontrol altına alındı. Yangınlara 15 uçak, 9 İHA ve 64 helikopterle müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız."
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin...
Ayşe Yıldız
Anadolu Ajansı Editörü
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