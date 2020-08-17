Son dakika haber: Talasemi hastası çocuklar doktorlarıyla internette buluştu Son dakika haberleri... AKDENİZ anemisi olarak bilinen ve tek kalıcı tedavi şekli kemik iliği nakli olan talasemi hastalığı, hayat boyu kan nakli gerektiriyor.

AKDENİZ anemisi olarak bilinen ve tek kalıcı tedavi şekli kemik iliği nakli olan talasemi hastalığı, hayat boyu kan nakli gerektiriyor. Covid-19 sürecinde zorlanan talasemi hastaları için harekete geçen üç üniversite ve iki dernek, Türkiye 'de ilk kez talasemi hastalarına yönelik online eğitim ve bilinçlendirme toplantısı düzenledi. TÜRKİYE GENELİNDEN 45 ÇOCUK VE AİLELERİ KATILDI Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Adana Hastanesi ile Adana Çukurova Hemofili Derneği ve İstanbul Çocuk Hematoloji Onkoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Talasemi ve Kemik İliği Nakil Sonrası Hastalarında Covid-19 Önlemleri ve Şelasyon' başlıklı online eğitime, Türkiye genelinden 45 talasemi hastası çocuk ve aileleri katıldı.Düzenlenen program hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tunç Fışgın, kemik iliği nakli olan ve özellikle yaşanan salgın sebebiyle hastanelere gelemeyen çocuk hastalar ve ailelerini düşünerek hasta takibi ve Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla online eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti. Prof. Dr. Fışgın, düzenlenen eğitimle hem çocuklar ve ebeveynlerine yönelik pandemi bilinçlendirmesi yapıldığını hem de ailelerin sorularına yanıt verildiğini aktardı."ENFEKSİYONDAN KORUNMA, BESLENME VE SAĞLIKLI EGZERSİZİ ANLATTIK"Prof. Dr. Tunç Fışgın, gerçekleştirdikleri online eğitimin içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı: "Talasemi hastaları şelasyon dediğimiz ilaçları kullanıyorlar. Online toplantımızda, hastalar ve ailelerine o ilaçları kullanmalarına yönelik eğitimler verildi. Ayrıca Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Adana Hastanesi ile Adana Çukurova Hemofili Derneği ve İstanbul Çocuk Hematoloji Onkoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Talasemi ve Kemik İliği Nakil Sonrası Hastalarında Covid-19 Önlemleri ve Şelasyon' başlıklı online eğitime, Türkiye genelinden 45 talasemi hastası çocuk ve aileleri katıldı.Düzenlenen program hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tunç Fışgın, kemik iliği nakli olan ve özellikle yaşanan salgın sebebiyle hastanelere gelemeyen çocuk hastalar ve ailelerini düşünerek hasta takibi ve Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla online eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti. Prof. Dr. Fışgın, düzenlenen eğitimle hem çocuklar ve ebeveynlerine yönelik pandemi bilinçlendirmesi yapıldığını hem de ailelerin sorularına yanıt verildiğini aktardı."ENFEKSİYONDAN KORUNMA, BESLENME VE SAĞLIKLI EGZERSİZİ ANLATTIK"Prof. Dr. Tunç Fışgın, gerçekleştirdikleri online eğitimin içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı: "Talasemi hastaları şelasyon dediğimiz ilaçları kullanıyorlar. Online toplantımızda, hastalar ve ailelerine o ilaçları kullanmalarına yönelik eğitimler verildi. Ayrıca koronavirüs salgınına yönelik bilgilendirmeler yaptık, Covid-19 salgını sürecindeki tüm genel önlemlerin talasemi hastaları için de geçerli olduğunu, sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı ve el hijyenine dikkat edilmesi konularını vurguladık."Toplantı katılımcılarından Prof. Dr. Bülent Antmen de çocukların nakil sonrası bağışıklık sistemlerinin altı ay, bir yıl içerisinde normale döndüğünü belirterek, "Bu süreçte hastalar ve ailelerine enfeksiyondan korunma, sağlıklı beslenme, egzersiz ve egzersizin hangi koşullarda nasıl yapılacağı, beslenmede nelere dikkat edileceği konularını anlattık ve gen tedavisi ile ilgili soruları yanıtladık" dedi. Programın bir diğer katılımcısı Prof. Dr. Zeynep Karakaş ise online programda düzenli ilaç kullanımının yanı sıra çocukların morallerini yüksek tutma ve özgüvenlerini geliştirmeye yönelik olarak şiir okuma, şarkı söyleme, enstrüman çalma gibi kendi aktivitelerini katılımcılarla paylaşmalarına imkan sağladıklarını söyledi.Talasemi hastası çocuklar ve ailelerine yönelik hem bilgilendirici hem de eğlendirici bir faaliyet olarak verimli bir buluşmanın yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Tunç Fışgın, ayrıca program öncesi tüm aile ve çocuklara ulaşarak online toplantı konusunda teknik destek sağlayan ve programa sponsorluk yapan Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye teşekkürlerini ilettiklerini de sözlerine ekledi. Türk Hematoloji Derneği'nin verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 300 bin talasemi hastalığı taşıyıcısı, 4 bin 500 de hasta bulunuyor.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA