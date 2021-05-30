Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada

Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Özgür Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ANTALYA'da bir kişi, tartıştığı taksiciye tabancayla ateş açıp kaçtı.

ANTALYA'da bir kişi, tartıştığı taksiciye tabancayla ateş açıp kaçtı. Olay anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde dün gece yaşandığı öğrenilen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, yol ortasında duran taksi şoförü ve aynı araçta bulunan kadınla tartıştı. Kısa süre sonra şüpheli kişi yanındaki tabancayla taksi şoförüne peş peşe ateş açtı. Şoför ise yerde bulduğu plastik dubayla kendini savunmaya çalıştı. Saldırgan 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Bacağından vurulan şoför ise sekerek aracına döndü. Şoför ve yanındaki kadın taksiye binerek uzaklaştı.Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüleri çeken kişinin "Polisi ara" diye yanındaki uyardığı duyuldu. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada
Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Adnan Menderes Antony Blinken
Magazin Hadise Demet Evgar Merve Çağıran Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Merih Demiral Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Taksiciye tabancalı saldırı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:21:19. #1.11#

title