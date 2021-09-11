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Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Son dakika haberine göre KARABÜK'te, karantinada olması gereken Sudenur A. (18), arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi.

KARABÜK'te, karantinada olması gereken Sudenur A. (18), arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretini ödemeyince sürücü durumu polise bildirdi. Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" derken, ambulansla evine bırakıldı. Arkadaşı ise şikayet üzerine gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karabük otobüs terminalinde bulunan taksi durağında meydana geldi. Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı. Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.


Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Son dakika haber! Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce korona olduğunu söyledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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