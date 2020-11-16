Son dakika haber | Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava
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Son dakika haber | Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

16.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:29
Son dakika haber | Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılandığı davada üst mahkemece avukatların reddihakim talebinin reddine karar verildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısında eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin 3'ü polis memuru 4 sanığın yargılandığı davada üst mahkemece avukatların reddihakim talebinin reddine karar verildi.

21 Ekim'de 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada Elçi ailesinin avukatlarının reddihakim talebi, 11. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

Dosyayı inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma esnasında müşteki avukatlarının taleplerinin 10. Ağır Ceza Mahkemesince ayrıntılı ve kanuni dayanakları gösterilecek şekilde ayrı ayrı reddedildiğini bildirdi.

Kararın gerekçesinde şunlara yer verildi:

"Müşteki vekillerinin taleplerinin yerinde görülmeyerek reddedilmesinin hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebep sayılmayacağı anlaşılmaktadır. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkeme heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek herhangi bir sebep mevcut olmadığından talebin reddine karar verilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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