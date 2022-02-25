SÜT KUTUSUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'de, süt kutusuna gizledikleri 500 gram metamfetamini İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İSTANBUL (DHA) - KAYSERİ'de, süt kutusuna gizledikleri 500 gram metamfetamini İstanbul'a götürdükleri belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin şehirler arası yolcu otobüsüne binerek, Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu İstanbul'a götürecekleri ihbarını aldı. Takibe alınan otobüs, Kayseri-Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Yolculardan B.G. ve A.Y.ye ait çanta içinde yapılan aramada, süt kutusuna gizlenen 500 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel