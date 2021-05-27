Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında DEAŞ'ın düzenlediği ve 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırıya ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, dosyanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlatılmış müebbet hapis cezası istedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında DEAŞ'ın düzenlediği ve 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırıya ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, dosyanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlatılmış müebbet hapis cezası istedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde Amara Kültür Merkezi'nde bir araya gelenlere yönelik DEAŞ'ın gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin açılan davanın 19'uncu duruşması Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri, avukatları, Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve baroya bağlı avukatlar ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü katıldı. Dosyasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada dosya savcısı mütalaasını sundu. Savcı, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlatılmış müebbet hapis, 70 yaralı için de TCK'nın 174/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep etti. Savcı, dosyanın firari sanıkları İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin dosyalarının ise ayrılmasını istedi.

"Ben kurban seçildim"

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Yakup Şahin savunmasında, "TEM şubesinde ifadem alınırken daha Ankara iddianamesi çıkmamıştı. Defalarca sordum bu dosyadan 'yargılanacak mıyım' diye, yok yargılanmayacaksın dediler. Bu dosyada ilk bana iddianame geldiğinde benim kurban olacağımı kabul ettim. İddia makamının böyle bir mütalaa hazırlayacağını çoktan biliyordum" ifadelerini kullandı.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasına karşı sanık, sanık müdafi, katılanlar ve katılanların vekillerine savunma için süre verilmesine, sanık Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında yakalama kararının devamına, Yakup Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. - ŞANLIURFA

Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Son dakika haber... Suruç patlaması davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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