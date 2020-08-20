Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
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Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü

İstanbul'da iş bulma konusunda yardım istediği 17 yaşındaki genç kızı bina girişinde elle istismar eden şahıs, mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Polisin linçten zor kurtardığı adam, suçunu itiraf etti.

20.08.2020 09:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:21

Sultangazi'de 17 yaşındaki genç kızı apartmanın girişinde elle istismar eden linç edilmekten polis kurtardı. Gözaltına şüpheli ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ BULMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ

Olay, Pazar günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 Yaşındaki Pakistan uyruklu Faher Zaman, parkta tanıştığı K.T. (17) adlı gençten kendisine iş bulma konusunda yardımcı olmasını istedi. Bir süre sohbet ettikten sonra ikili telefon numaralarını birbirlerine verdi. K.T. adlı genç, Faher Zaman'a iş bulması için yardımcı olacağını söyleyerek parktan ayrıldı.

APARTMAN GİRİŞİNDE CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Aynı gün K.T.'yi birkaç defa arayarak sohbet eden Zaman, kendisiyle arkadaş olmak istediğini söyledi. Daha sonra akşam saatlerinde bir araya gelen K.T. ve Fahre Zaman sohbet etti. Kısa bir süre sonra Zaman, K.T.'ye bir şey göstereceğini söyleyerek bir apartmanın girişinde elle istismar etmeye başladı. Bunun üzerine 17 yaşındaki K.T. koşarak buradan uzaklaştı. K.T. yaşadıklarını yakın arkadaşlarına anlattı.

YOLDA GÖRÜNCE DÖVMEYE BAŞLADILAR

Yaşadığı taciz olayından 2 gün sonra arkadaşlarıyla yolda yürüyen K.T., kendisini taciz eden Faher Zaman'ı gördü. K.T. ve yanında bulunan arkadaşları Faher Zaman'ı dövmeye başladı. Çevredekiler araya girerek, K.T. ve arkadaşlarını uzaklaştırmak isterken, Zaman kaçmaya çalıştı. K.T. kendilerine müdahale eden vatandaşlara, Zaman tarafından tacize uğradığını söyledi. Vatandaşlarla birlikte K.T. ve arkadaşları Faher Zaman'ı kovalamaya başladı. Bir apartmana sığınan Zaman'ı burada yakalayan mahalleli feci şekilde dövdü. Olayın kulaktan kulağa yayılması üzerine onlarca mahalleli, olay yerine gelerek Zaman'ı linç etmek istedi.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Faher Zaman'ı gözaltına aldı. Zaman apartmandan çıkartılırken tekrar vatandaşların saldırısına uğradı. Linç edilmekten kurtarılan Zaman polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. K.T. de ailesiyle birlikte polis merkezine giderek Zaman'dan şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde taciz suçlamalarını kabul eden Zaman, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zaman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİNANIN GİRİŞİNE ÇAĞIRIP ELLE TACİZ EDİYOR"

Yaşananları anlatan Esentepe Mahallesi Muhtarı Haydar Polat, "Mahallemizde oturan vatandaş, yabancı uyruklu vatandaşla tanışıyor. İş bulma noktasında buna yardımcı oluyor. Birbirlerine telefon alıp veriyorlar. Mahallemizin çocuğu iş arayan yabancı uyruklu kişiyi 1-2 defa arıyor ve iş bulma konusunda kendisine yardımcı olacağını söylüyor. Yabancı uyruklu da bunu iyi niyetli ve saf görünce, iyi niyetinden faydalanarak bir başka binanın girişine çağırıp elle bunu taciz ediyor. Çocuğun babasının, akrabalarının olaydan haberi yok. Emniyet muhtarların olduğu WhatsApp grubuna mesaj göndererek, vatandaşların sağduyulu davranması yönünde halka uyarılarda bulunmamızı istedi. Şahıs karakolda suçunu itiraf etmiş. Şu anda cezaevinde" dedi.

Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
METİNN: Nie isyan ediyorsunuz oğlum. Sultangazi akp nin kalesi. Kim aldı bunları bu ülkeye. Demedik mi biz size karimiza kızımıza sarkar diye. İşimizi alır diye. Tabi müslüman kardeşlerimiz işte ne yaparsın.
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FRT: TEKE TEK DALSANIZ DAHA İYİ OLURDU BENCE ŞİMDİ KARGAŞA OLUNCA TAM AĞZINA BURNUNA GELMİYOR. AMA TEK TEK DALINCA ARBEDE YAŞANMADAN HERKEZ HAKKIYLA ADAMIN AĞZINA GÖZÜNÜN TUMBUNA İYİCE YERLEŞTİREREK GEBERTİRCESİNE VURUR DAHA SONRA. TABİ YETKİLİLER DAHA İYİ BİLİR BİZİMKİ NAÇİZANE BİR FİKİR ; BİR YERE BAĞLIYACAKLAR VE TACİZ ETTİĞİ KIZA BİR TANE TUTABİLECEĞİ BALYOZ VERECEKLER YETKİLİLERİN KOMUTUYLA VUR DEDİĞİNDE ELLİNE BACAĞINA BACAKLARA AYALARA YANİ BU ŞEKİLDE KEMİKLERİNİ KIRACAKLAR. NEDİYONUZ. . .
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HALK: VERİN HALKIN ELİNE VERSİN CEZASINI, BAKIN BUNDAN SONRA BÖYLE OLAYLAR OLUYORMU GÖRÜN, SİZ BU SUÇLUYA BİRDE BARODAN AVUKAT VERİYORSUNUZ ADAM KENDİNİ SUÇSUZ HİSSEDİYOR, VE DEVAM AYNI HAL VE HAREKATLERE
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