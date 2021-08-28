Son dakika haber | Sultangazi'de pastaneye giren hırsız güvenlik kamerasında
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Son dakika haber | Sultangazi'de pastaneye giren hırsız güvenlik kamerasında

Son dakika haber | Sultangazi'de pastaneye giren hırsız güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sultangazi'de bir pastanenin havalandırmasının bulunduğu pencereden dükkana giren hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de bir pastanenin havalandırmasının bulunduğu pencereden dükkana giren hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Dükkan çalışanı, "Çok büyük bir hasarımız yok ancak üzüldüğümüz konu tezgah üzerindeki sadaka kutusunu da almışlar" dedi.

Edinilen bilgiye saat 01.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneye giren zanlı, kasadan bir miktar para ve sadaka kutusunu aldı. Sonrasında zanlı, dükkana girdiği havalandırmanın bulunduğu pencereden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken zanlı rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

"Üzüldüğümüz konu ise tezgah üzerindeki sadaka kutusunu da almışlar"

Olayı anlatan işyeri çalışanı Metin Balcı verdiği bilgide, "Sabah saat 5.30 sıraları idi dükkanı açtığımda dışarıyı süpürüp temizlik yaptım ve ürünleri pişmesi için fırına atmıştım. İlk önce şüphelendim ama kasaya bakmak hiç aklıma gelmedi ürünleri fırından çıkardıktan sonra kasayı açtım ve paralarının olmadığını gördüm o anda hırsızlık yapıldığını anladım. Ancak uyku sersemi olduğum için önce anlayamadım ve peşinden işvereni aradım. Haber verdik ve polis ekipleri geldiler ardından mahalle muhtarımız geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptılar ve parmak izlerini aldılar. İçeriye girdiği yer belli çok büyük bir hasarımız yok ancak 600 TL civarında para almışlar üzüldüğümüz konu ise tezgah üzerindeki sadaka kutusunu da almışlar" dedi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Sultangazi'de pastaneye giren hırsız güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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