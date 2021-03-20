Sultangazi'de ışık ihlali kazası kamerada

Sultangazi'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobille, hafif ticari araç kaza yaptı. Otomobille birlikte ışık ihlali yapan ve u dönüşü yaparak kaza sonrası ters yönde ilerlemeye devam eden midibüs sürücüsü, kazadan haber i olmadığını söyledi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nden caddeye doğru ilerleyen Hakan Kılıç yönetimindeki 34 LBS 657 plakalı midibüs ve Vahdet Vural yönetimindeki 34 BA 1232 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak trafiğin yoğun olduğu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne ilerledi. Midibüs sürücüsü Hakan Kılıç, u dönüşü yaparak ters yönde ilerledi. Otomobil sürücüsü Vahdet Vural ise karşı yöne geçmek istedi. Bu sırada Küçükköy'den Cebeci Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Bozkurt yönetimindeki 10 BFT 11 plakalı hafif ticari araç ile Vahdet Vural yönetimindeki 34 BA 1232 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle uyarı levhasına çarptıktan sonra, refüje çıkarak durabildi.

Midibüs sürücüsü Hakan Kılıç ise hiçbir şey olmamış gibi ters yönde ilerlemeye devam etti. Kılıç, olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride durdu. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIAraç sürücüleri Vahdet Vural ve Mehmet Bozkurt'tan kaza ile ilgili bilgi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da inceledi. Görüntüler üzerine midibüs sürücüsü Hakan Kılıç'ın ışık ihlali yaptığını ve ters yöne girdiğini tespit eden ekipler, Kılıç'ın yanına gitti. Polisleri karşısında görünce şaşıran Kılıç, kazadan haberinin olmadığını söyledi. Bu sırada Kılıç'ın yanında bulunan bir arkadaşı akü tavsiyesi yaptıklarını kazadan haberdar olmadıklarını söyledi.

"BİR ANDA HAREKET EDİNCE YEŞİL YANDI SANDIM"Kaza anını anlatan sürücülerden Vahdet Vural, "Ben kırmızı ışıkta bekliyordum. Otobüs de yanımızdaydı. Otobüs ışıkları kapatmıştı, göremiyordum. Bir anda hareket edince ben de yeşil yandı sandım. O ters yöne döndü. Ben bir anda ortada kaldım. Karşı yönden gelen araba ile kafa kafaya çarpıştım" dedi.Mehmet Bozkurt ise, "Ben Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeydim. Bir tane otobüs kırmızı ışıktan u dönüşü yaptı. Diğer arkadaşta yanından yeşil ışık yandı diyerek geçerek kazaya neden oldu. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. Araçlarımızda maddi hasar oluştu" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADAYaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüsün caddeye doğru döndüğü ve ters yönde ilerlediği, yanında bulunan aracın da caddeye çıkarak karşı yöne doğru ilerlediği görülüyor. Bu esnada karşı yönden gelen hafif ticari araç ile karşı yöne geçmeye çalışan aracın kafa kafaya çarpıştığı, hafif ticari aracın refüje çıkarak durabildiği, midibüs sürücüsünün ise ters yönde ilerlemeye devam ettiği, kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir kişinin de büyük bir panik ve korku yaşadığı, koşarak olay yerinden uzaklaştığı kameraya yansıyor.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı