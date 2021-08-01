Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
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Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SULTANGAZİ'de bir düğünde havaya açılan ateş yakındaki binanın balkonundaki çocuğa isabet etti.

SULTANGAZİ'de bir düğünde havaya açılan ateş yakındaki binanın balkonundaki çocuğa isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki çocuğa isabet etti. Çenesinden giren kurşunla ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanıklarından olan bir mahalle sakini, "Önce kurusıkı ile başladılar sonra gerçek silahla sıkarken 4'üncü kattaki çocuk vuruluyor. Düğün vardı, gelin arabası girince olay oldu, ondan sonra burası karıştı. Abla yukarıdan bağırdı, tanıyoruz kendilerini. Böyle kendini bilmezlerin eline silah veriyorlar. Ben önceden gidip uyardım. Damat mıydı, damadın akrabası mıydı boğazıma sarıldı, 'sen ne karışıyorsun' diye" dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

 


- İstanbul
Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika haber: Sultangazi'de düğünde maganda kurşunuyla 8 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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