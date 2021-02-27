Son dakika! Sultangazi'de 2 kere kaza yaptı; alkollü çıktı

Son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsü, Sultançiftliği Mahallesi'nde yine kaza yaptı.