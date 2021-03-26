Son dakika haber | Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
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Son dakika haber | Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi, odun toplamak için gittiği nehirde suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

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Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi, odun toplamak için gittiği nehirde suların yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kaldı, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Genç ilçesi Murat Nehri'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ilçede ikamet eden Habib Ünal, önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen selin getirdiği odunları toplamak için traktörü ile nehir bölgesine gitti. Odunları toplayan Ünal, geri döndüğü sırada nehir suyu yükselince adacık oluştu, mahsur kaldı. Telefonla yardım isteyen şahıs için İlçe belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Rafting takımı ve Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri seferber oldu. Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan şahsı bot yardımıyla kurtardı.

Son dakika haber | Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
Son dakika haber | Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
Son dakika haber | Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı
Son dakika haber | Sular yükselince oluşan adacıkta mahsur kalan şahıs kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN

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