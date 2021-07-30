Son dakika haber: Sudan'da isyancı silahlı gruplar, devletin yeniden yapılandırılmasını istiyor
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Son dakika haber: Sudan'da isyancı silahlı gruplar, devletin yeniden yapılandırılmasını istiyor

Son dakika haber: Sudan'da isyancı silahlı gruplar, devletin yeniden yapılandırılmasını istiyor
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Sudan'da Abdülaziz El-Hılu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-N) ile Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM), devletin yeni temeller üzerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve güvenlik sistemiyle yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Sudan'da Abdülaziz El-Hılu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-N) ile Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM), devletin yeni temeller üzerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve güvenlik sistemiyle yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Silahlı iki grubun Güney Kurdufan eyaletinin Kavda kentinde 3 gündür süren toplantısının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, tarafların Sudan'daki "tarihi krize radikal bir çözüm getirecek her türlü vasıta ve yolu saygıyla karşıladığı" belirtildi.

Açıklamada tarafların devletin yeni temeller üzerinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve güvenlik sistemiyle yeniden yapılandırılması ve modern ulusal bir ordu inşa edilmesinin gerekliliği konusunda uzlaştığı bildirildi.

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, etnik temizlik, savaş suçları, tecavüz, fiziki ve psikolojik şiddet işleyen herkesin hesap vermesi gerektiği ifade edilen açıklamada, aralarında eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arananların tamamının teslim edilmesinin önemine işaret edildi.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü SPLM-N, 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

SPLM-N ve SLM/AM anlaşmaya katılmamıştı.

Sudan Hükümeti ile SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Hükümetin SPLM-N ile barış müzakereleri, anlaşmazlıklar konusunda daha fazla istişare ve diyalog için 15 Haziran'da süresiz askıya alınmıştı.

Hükümet güçleriyle 2003'ten beri çatışan Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi, geçen yıl askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir yönetimi ile müzakereyi reddettiği gibi, geçiş hükümetinin şu ana kadarki doğrudan ya da dolaylı tüm çağrılarını da geri çevirdi.

Barış sürecini takip etmek için komisyon kurma kararı alan Sudan, SPLM-N ile müzakereleri sürdürmeyi, SLM/AM ile ise müzakere başlatmayı değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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