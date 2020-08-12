Son dakika haber | Sözen; "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Sözen; "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler"

Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz.

Son dakika haber | Sözen;
12.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:41

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler" dedi.

Bingöl Belediye başkanıyken 12 Ağustos 1979 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hikmet Tekin, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Bu kapsamda Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen açıklamalarda bulundu.

Tekin'in isminin Bingöl Havalimanına verilmesi gerektiğini dile getiren Ziya Sözen, "Şehit Hikmet Tekin, Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaparken taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve Bingöl halkının gönlünde taht kuran bir kişiliğe sahipti. Şehit Hikmet Tekin'in şehadet olayı bütün Bingöl halkı olarak hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Aradan 41 yıl geçmesine rağmen Bingöl halkı bu şahadet haberinin üzüntüsünü halen üzerinden atamamıştır. Şehidimize ve ailesine karşı vefa ve minnet duygusunun bir ifadesi olarak Bingöl halkı ve şehit aileleri olarak şehidimizin ismini yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler. Biz de şehidimizi unutmadığımızı unutmayacağımızı ve asla unutturmayacağımızın bir ifadesi olarak isminin sonsuza dek yaşatılması için Bingöl Havalimanı'na isminin verilmesini gecikmiş yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Hava Limanına verilmesi talebi vatanını milletini bayrağını seven taraflı tarafsız bütün Bingöl halkı nezdinde kabul görecektir" dedi.

Konu için gerekli yerlere başvuruların yapıldığı aktaran Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Havalimanına verilmesi için bugün itibari ile Cumhurbaşkanlığı Makamına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılı talebimizi ilettik. Bu talebimizin her zaman her ortamda Şehit Ailelerimize ve Gazilere sahip çıkan Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu karşılanacağına olan inancımız tamdır. Bu konuda özellikle Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek bekliyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli'nin bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bu gecikmiş ve haklı talebimizin karşılanması hususunda üzerimize düşen görevi yapıp, konunun olumlu sonuçlanması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu konuda vatanını milletini devletini seven, şehit ailelerine sahip çıkan herkesi bizlere destek sunmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Dünya
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi 3. Sayfa
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hülya Avşar Ajda Pekkan
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Sözen; "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler" - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 14:00:21. #1.14#
title