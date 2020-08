Son dakika haber | Sözen; "Şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler" Son dakika haberleri... Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler" dedi.

Bingöl Belediye başkanıyken 12 Ağustos 1979 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hikmet Tekin, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Bu kapsamda Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen açıklamalarda bulundu.

Tekin'in isminin Bingöl Havalimanına verilmesi gerektiğini dile getiren Ziya Sözen, "Şehit Hikmet Tekin, Bingöl Belediye Başkanı olarak görev yaparken taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen ve Bingöl halkının gönlünde taht kuran bir kişiliğe sahipti. Şehit Hikmet Tekin'in şehadet olayı bütün Bingöl halkı olarak hepimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Aradan 41 yıl geçmesine rağmen Bingöl halkı bu şahadet haberinin üzüntüsünü halen üzerinden atamamıştır. Şehidimize ve ailesine karşı vefa ve minnet duygusunun bir ifadesi olarak Bingöl halkı ve şehit aileleri olarak şehidimizin ismini yaşatmak istiyoruz. Bu bağlamda Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Hava Limanına verilmesini talep ediyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler vurulunca değil unutulunca ölürler. Biz de şehidimizi unutmadığımızı unutmayacağımızı ve asla unutturmayacağımızın bir ifadesi olarak isminin sonsuza dek yaşatılması için Bingöl Havalimanı'na isminin verilmesini gecikmiş yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz. Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Hava Limanına verilmesi talebi vatanını milletini bayrağını seven taraflı tarafsız bütün Bingöl halkı nezdinde kabul görecektir" dedi.

Konu için gerekli yerlere başvuruların yapıldığı aktaran Sözen, "Şehit Belediye Başkanımız Hikmet Tekin'in isminin Bingöl Havalimanına verilmesi için bugün itibari ile Cumhurbaşkanlığı Makamına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılı talebimizi ilettik. Bu talebimizin her zaman her ortamda Şehit Ailelerimize ve Gazilere sahip çıkan Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu karşılanacağına olan inancımız tamdır. Bu konuda özellikle Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek bekliyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli'nin bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Bu gecikmiş ve haklı talebimizin karşılanması hususunda üzerimize düşen görevi yapıp, konunun olumlu sonuçlanması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu konuda vatanını milletini devletini seven, şehit ailelerine sahip çıkan herkesi bizlere destek sunmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA