Son dakika haber: Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
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Son dakika haber: Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

24.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi Salondaki katılımcılar Tanıtım videosu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi

Salondaki katılımcılar

Tanıtım videosu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Son dakika haber: Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haber: Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haber: Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haber: Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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