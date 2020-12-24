Son dakika haber: Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
24.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:31
Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi Salondaki katılımcılar Tanıtım videosu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi
Salondaki katılımcılar
Tanıtım videosu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci