Son dakika haber... Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Söke'deki orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sazlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Karayolu kenarında çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA