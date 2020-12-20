Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Eymir Gölü
20.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:38
Son dakika gündem haberine göre Eymir Gölü'ndeki tenhalığın drone görüntüleri ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.
Eymir Gölü'ndeki tenhalığın drone görüntüleri ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Hafta sonları başkentlilerin uğrak noktalarından Eymir Gölü ve çevresi boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Sansar