Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Eymir Gölü

Son dakika gündem haberine göre Eymir Gölü'ndeki tenhalığın drone görüntüleri ANKARA - Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi.