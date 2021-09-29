Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Şoför minibüsten böyle fırladı.

Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kavşaktan hızlı bir şekilde geçen tırın, minibüs ve otomobile çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışında meydana gelen kazada, Zülküf T. idaresindeki 03 AAU 964 plakalı tır, yokuş yukarı çıktığı esnada iddiaya göre, ışık ihlali yapması sonucu önce kavşakta dönmeye çalışan Yasin Y.'nin kullandığı 20 BE 726 plakalı minibüse ardından Fatih K. yönetimindeki 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazanın ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüleri ise tır sürücüsünün ışık ihlali yaptığını gözler önüne sererken, çarpma anında ise minibüsü savrulup yanındaki otomobile çarpması anbean kameralar tarafından kayıt altına alındı. Kazada ayıca tırın çarpışmanın ardından duramadığı da görülüyor.

Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada

Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada

Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada

Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi
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Haber: Son dakika haber... Şoför minibüsten böyle fırladı... Tırın kavşakta minibüs ve otomobile çarptığı anlar kamerada - Haberler
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