Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında - Haberler
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Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ADANA'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nejla Keleş (56) ile annesi Sultan Keleş (89) öldü.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nejla Keleş (56) ile annesi Sultan Keleş (89) öldü. Evde ayrı bir odada uyuyan Nejla Keleş'in oğlu İbrahim Kırklık (20) ise hastanede tedaviye alındı. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Kentte bir telekomünikasyon firmasında çalışan İbrahim Kırklık, sabah işe gitmedi. Kırklık'ın iş arkadaşları öğleden sonra merak edip onun yakınlarını aradı. Kırklık'ın kuzeni eve giderek kapıyı çaldı fakat açan olmadı.

Yedek anahtarla kapıyı açan kuzeni salonda teyzesi ve anneannesini hareketsiz yatarken buldu. Diğer odada yatan Kırklık'ın da baygın halde olduğunu gören kuzeni durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk incelemesinde Sultan Keleş ve kızı Nejla Keleş'in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İbrahim Kırklık ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Son dakika haber! Soba faciası: Anne ve kızı öldü, torunu tedavi altında

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

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